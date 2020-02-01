Поклонская назвала вспышку коронавируса новостями в стиле сериала «Ходячие мертвецы»

Москва, 1 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская провела аналогию между вспышкой в Китае коронавируса нового типа и сериалом «Ходячие мертвецы».

Также она высказала новую версию относительно распространения коронавируса. В своем Telegram-канале парламентарий предположила, что эпидемия может быть вызвана стремлением навредить Пекину, чтобы торговые партнеры прекратили отношения с Китаем.

«Но на фоне этих ужасных новостей в стиле сериала «Ходячие мертвецы» нельзя оставлять в стороне целый груз других важнейших проблем», — написала Поклонская.

По ее словам, Россия сейчас переживает свою эпидемию простудных заболеваний, в то время как многие лекарства стоят дорого.

«Сходить в аптеку за всякими целебными таблеточками и порошочками — отдать пару тысяч рублей. Многим людям это сильно бьет по карману», — отметила депутат Госдумы.

Парламентарий заявила, что аптеки думают только о собственной прибыли, навязывая россиянам лекарства производителей, с которыми заключены маркетинговые договоры.

Поклонская предложила инвестировать бюджетные средства в производство аналогов иностранных лекарственных средств, которые будут отпускаться по приемлемой цене.

Напомним, о вспышке коронавируса нового типа стало известно в декабре 2019 года после первых случаев заражения в китайском городе Ухань. Власти КНР были вынуждены ввести особый режим в провинции Хубэй, где расположен город, чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии.