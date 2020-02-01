Реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором может состоятся осенью 2020 года

Москва, 1 февраля. Матч-реванш между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландским спортсменом Конором Макгрегором может пройти осенью этого года.

Президент UFC Дан Уайт рассказал, что Хабиб Нурмагомедов не желает долго ждать. Однако, как заметил Уайт, он не понимает, имеет ли смысл для спортсмена какой бы то ни было бой.

«Хабиб говорит, что не хочет ждать, но я не знаю, какой бой для него имеет смысл. Рамадан начнется сразу после боя Хабиба и Тони. Он будет ждать его окончания, так что речь идет об осени», — сказал он.

Два года назад Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке UFC в легком весе и завоевал титул чемпиона. Между спортсменами разгорелся конфликт, который стал причиной дисциплинарного расследования в отношении обоих участников.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своем отношении к национальному флагу России. Он признался, что ждал вопроса о том, почему он, как многие спортсмены, не выносит флаг страны. По словам российского бойца, он не считает демонстрацию государственного символа достаточным проявлением патриотизма.