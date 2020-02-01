Корнилов объяснил, почему Зеленскому и его команде пригрозили свержением

Дальнейшее движение в сторону узаконивания продажи земель сельхозназначения на Украине может стоить Владимиру Зеленскому поста президента. По мнению депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, достаточно будет ста тысяч вышедших на Майдан граждан страны, чтобы отправить главу государства и все правительство в отставку. Оппозиционные «Слуге народа» партии и движения на Украине действительно эффективно используют этот козырь против Зеленского, считает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что дискуссия вокруг открытия рынка земли уже успела негативно повлиять на рейтинг президента, в связи с чем Зеленскому и его партии начали грозить свержением.

«Однозначно радикалы, а также (экс-президент Украины Петр. — Прим. ФАН) Порошенко и (депутат Рады Юлия. — Прим. ФАН) Тимошенко будут использовать любые возможности, чтобы пошатнуть позиции Зеленского. Но на кого потом его заменить? И возможна ли вообще эта замена? Ведь мы знаем, что любая революция и любой Майдан узакониваются посольством Соединенных Штатов. Им же эти потрясения сейчас на руку не играют, а если они не легитимируют действия оппозиционеров — ничем, кроме выхода людей на улицу «новый Майдан» не закончится. Акция пройдет, и тем все и успокоится», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, такой ажиотаж вокруг закона «о продаже земли» вызван тем, что за последние 15 лет все власти Украины пытались «протянуть» отмену введенного в 2001 году моратория на продажу земель сельхозназначения, чтобы как следует на этом заработать.

«Пока политики этой страны находятся, что называется, «на потоках», они активно выступают за этот законопроект, — рассказал политолог. — Но как только они попадают в оппозицию, то сразу резко меняют свое мнение — ведь в таком случае они остаются не у дел! Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко яркий тому пример: пока она была премьер-министром, не было никого, кто больше нее хотел бы отмены моратория. Однако стоило ей только уйти со своего поста, как ее риторика сменилась на негативную — кормушка оказалась «немного в стороне» от нее. Чем же так плох этот закон? Ну вы же понимаете, что для украинцев земля — это некий сакральный символ. Тем более, что на практике никакой «цивилизованной» ее продажи не получится. Будет разграбление людей, тех самых фермеров, которые пока худо-бедно, но работают на этих землях».

Решение же о снижение максимальной площади земли, которую можно продать в одни руки, с 200 тыс. до 10 тыс. га, которое, по словам Рабиновича, смогла продавить его фракция в Верховной раде, снять проблему не сможет, уверен Корнилов.