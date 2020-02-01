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Корнилов объяснил, почему Зеленскому и его команде пригрозили свержением

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Корнилов рассказал, как украинские элиты меняют свою позицию по открытию рынка земли

Дальнейшее движение в сторону узаконивания продажи земель сельхозназначения на Украине может стоить Владимиру Зеленскому поста президента. По мнению депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, достаточно будет ста тысяч вышедших на Майдан граждан страны, чтобы отправить главу государства и все правительство в отставку. Оппозиционные «Слуге народа» партии и движения на Украине действительно эффективно используют этот козырь против Зеленского, считает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что дискуссия вокруг открытия рынка земли уже успела негативно повлиять на рейтинг президента, в связи с чем Зеленскому и его партии начали грозить свержением. 

«Однозначно радикалы, а также (экс-президент Украины Петр. — Прим. ФАН) Порошенко и (депутат Рады Юлия. — Прим. ФАН) Тимошенко будут использовать любые возможности, чтобы пошатнуть позиции Зеленского. Но на кого потом его заменить? И возможна ли вообще эта замена? Ведь мы знаем, что любая революция и любой Майдан узакониваются посольством Соединенных Штатов. Им же эти потрясения сейчас на руку не играют, а если они не легитимируют действия оппозиционеров — ничем, кроме выхода людей на улицу «новый Майдан» не закончится. Акция пройдет, и тем все и успокоится», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, такой ажиотаж вокруг закона «о продаже земли» вызван тем, что за последние 15 лет все власти Украины пытались «протянуть» отмену введенного в 2001 году моратория на продажу земель сельхозназначения, чтобы как следует на этом заработать.

Корнилов рассказал, как украинские элиты меняют свою позицию по открытию рынка земли

«Пока политики этой страны находятся, что называется, «на потоках», они активно выступают за этот законопроект, — рассказал политолог. — Но как только они попадают в оппозицию, то сразу резко меняют свое мнение — ведь в таком случае они остаются не у дел! Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко яркий тому пример: пока она была премьер-министром, не было никого, кто больше нее хотел бы отмены моратория. Однако стоило ей только уйти со своего поста, как ее риторика сменилась на негативную — кормушка оказалась «немного в стороне» от нее.

Чем же так плох этот закон? Ну вы же понимаете, что для украинцев земля — это некий сакральный символ. Тем более, что на практике никакой «цивилизованной» ее продажи не получится. Будет разграбление людей, тех самых фермеров, которые пока худо-бедно, но работают на этих землях».

Решение же о снижение максимальной площади земли, которую можно продать в одни руки, с 200 тыс. до 10 тыс. га, которое, по словам Рабиновича, смогла продавить его фракция в Верховной раде, снять проблему не сможет, уверен Корнилов.

«На Украине все подобные ограничения смехотворны и будут обходиться «по щелчку»: их введение только даст возможность нажиться еще и спекулянтам, которые будут перепродавать эту землю», — резюмировал эксперт.

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