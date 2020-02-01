Певица МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем

Москва, 1 февраля. Российская певица МакSим приостанавливает свою творческую деятельность из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова.

Стоит отметить, что в апреле 2019 года МакSим попала в автомобильную аварию, в результате которой получила серьезные травмы. После этого певица проходила длительный курс лечения и реабилитации и была вынуждена прервать концертную деятельность.

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок», — написала Соколова на своей странице в Instagram.

Кроме того, Соколова извинилась перед фанатами певицы за отмену предстоящих концертов, а также попросила отнестись с пониманием к данной ситуации. Она призвала уважать решение артистки, отметив, что вопрос здоровья является главным для нее в данный момент.

Ранее друг МакSим и основатель Milkmusic studio Сергей Купцов опубликовал в своем Instagram фото, на котором он запечатлен с певицей. При этом артистка выложила эту фотографию и в своих соцсетях. Однако внимательные пользователи Instagram сразу определили, что фото со страницы МакSим было обработано в «Фотошопе». Артистка сузила себе щеки и убрала недостатки кожи. Казус стал поводом для шуток в Сети. Подписчики отметили, что друг «подставил» знакомую.