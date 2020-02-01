Хоркина рассказала о сыне, рожденном от мужа Глаголевой

Москва, 1 февраля. Двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от миллиардера Кирилла Шубского — мужа покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

Экс-спортсменка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о взаимоотношениях сыновей — 14-летнего Святослава с трехмесячным Иваном. По ее словам, никакой ревности у старшего сына нет, он очень трепетно относится к младенцу.

Хоркина добавила, что у старшего сына коричневый пояс по тхэквондо, сейчас мальчик занимается в секции баскетбола, и ему нравится эта командная игра. У Святослава такой возраст, когда надо нажимать на учебу и подготовку к ЕГЭ, добавила бывшая гимнастка.

«Время стремительно летит. К нему сейчас пристальное внимание», — добавила заслуженный мастер спорта России.

Что касается будущего сына, то, по ее словам, он представляет, с чем бы хотел связать свою жизнь. Сейчас, добавила 41-летняя Хоркина, Святослав хочет быть дипломатом.

Как пишет пресса, Хоркина познакомилась с Шубским в 1997 году в швейцарской Лозанне. Между ними завязался роман, который они тщательно скрывали. Экс-спортсменка родила ребенка в США в 2005 году, но после рождения сына пара разошлась.