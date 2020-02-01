Марков назвал «бессмысленной» деятельность ПАСЕ без участия России

ПАСЕ впало в состояние «клинической смерти» после восстановления российской делегации в ее полных правах, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По словам политолога и общественного деятеля Сергея Маркова, деятельность европейского органа становится бессмысленной без участия России, так как по многим вопросам российская делегация может открывать правду западной общественности.

Бывший министр иностранных дел Украины на своей странице в Facebook написал, что ПАСЕ стала «инструментом для заигрывания с Россией». Помимо этого, Климкин недоволен кандидатурой Петра Толстого в качестве вице-спикера Парламентской ассамблеи и сравнил это с «пощечиной самим себе».

«Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит. Сделать так, чтобы наше мнение там всегда присутствовало, поддерживать дружбу с друзьями и сделать жизнь невыносимой для российской делегации — все это возможно», — указал бывший дипломат.

В ответ на высказывание Павла Климкина политолог Сергей Марков говорит о необходимости для российской делегации «говорить правду» на площадке ПАСЕ, которая заключается в том, что это не «клиническая смерть» совещательного органа Европы, а, наоборот, ее возрождение.

«Без России ПАСЕ во многом теряет свой смысл. В свое время возникла угроза вообще ухода России из Совета Европы, так как страна не участвовала в последних заседаниях и не платила часть взносов. Кроме того, на заседаниях ПАСЕ происходит избрание судей ЕСПЧ, в котором Россия не участвовала. В какой-то момент оказалось, что более половины судей избраны без участия России, а, значит, мы можем не прислушиваться к их мнению, так как они нелегитимны принимать решения в отношении РФ. Западники увидели, что для них это один из инструментов оказания влияния на Россию», — рассказал Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

К тому же противники России в ПАСЕ поняли, что в свое время допустили ошибку, когда приняли резолюцию об ограничении прав российской делегации, подчеркивает эксперт.

«В этом плане были нарушены принципы функционирования ПАСЕ, суть которой сводится к парламентской дипломатии. В итоге руководства Германии, Италии и Франции приняли решение отдать голоса своих депутатов за возвращение России в полном объеме всех ее прав», — объяснил общественный деятель.

При отсутствии российской делегации большая часть повестки Совета Европы оказывается «в ауте», утверждает собеседник ФАН. По его словам, невозможно обсуждать украинский вопрос без участия России.

«Павел Климкин представляет позор Европы. Украинский режим, если называть вещи своими именами, — это самое не демократическое правительство Европы. Режим сформирован в результате государственного переворота, абсолютно сфальсифицированных выборов президента и парламента. При этом даже избрание «Слуги народа» нельзя назвать законным, так как огромное количество политиков не имеют возможности участвовать в политической жизни из-за кампании террора, развязанной властями», — добавил собеседник ФАН.

В январе большинством голосов в ПАСЕ были восстановлены полномочия российской делегации в полном объеме. Возвращение России в ПАСЕ поддержали 96 делегатов, против высказались 44 политика, еще 7 воздержались. В тот же день вице-спикером ПАСЕ был избран зампредседателя Госдумы Петр Толстой. За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против — 117.

Толстой также заявил, что делегации Украины и Грузии в ПАСЕ боятся прямого контакта с представителями России. Российский депутат указал, что делегации Украины и Грузии продолжат попытки «хамских выпадов».

Напомним, в 2014 году Россию лишилась права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма и РФ, произошедшего в результате законного референдума. В 2017 году Россия прекратила выплату членских взносов.