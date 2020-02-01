Mercedes протаранил дом в Москве. ФАН-ТВ

Жесткое ДТП случилось накануне в столице. Mercedes врезался в Volkswagen на регулируемом перекрестке. Авария произошла на пересечении улиц Пржевальского и Большой Очаковской.

От сильного удара немецкий авто вылетел и протаранил жилой дом, находящийся поблизости. Серьезные повреждения получил и Volkswagen — у него практически полностью смят капот. Сообщается о четырех пострадавших, медики оказали всю необходимую помощь. По предварительной информации, авария произошла в следствие превышения скорости — оба автомобиля двигались с большим темпом.