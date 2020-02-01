Лукашенко на встрече с Помпео пошутил о «белорусской диктатуре»

Минск, 1 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о «белорусской диктатуре» на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Минске.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер выразил радость по поводу встречи с Помпео, назвав американского госсекретаря «одним из архитекторов современной политики США».

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США <...> рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия», — подчеркнул Лукашенко.

На встрече с президентом Белоруссии Помпео заявил, что Вашингтон не намерен заставлять Минск делать выбор между Россией и США. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в США понимают, что Россию и Белоруссию связывает более длительная история взаимоотношений.

Кроме того, госсекретарь США выразил обеспокоенность соблюдением прав человека в Белоруссии. Помпео надеется, что Минск и Вашингтон смогут вместе добиться изменения ситуации.

Ранее Майк Помпео посетил Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. На переговорах они обсудили темы, касающиеся санкций, американской помощи Киеву, реформ и отношений с Китаем.