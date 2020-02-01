Китайское издание Sohu считает, что Россия может изгнать США с Ближнего Востока

Москва, 1 февраля. Россия обрела исторический шанс лишить США доминирования в ближневосточном регионе. Такое мнение высказали журналисты китайского издания Sohu.

Китайское СМИ утверждает, что конфликт в Сирии, в урегулировании которого решающую роль сыграла Россия, может стать началом конца американской гегемонии на Ближнем Востоке. Однако Вашингтон всеми силами пытается сохранить военное присутствие в регионе, передает «ПолитРоссия».

По мнению журналистов из КНР, американское давление на Иран лишь упрочит российское влияние в регионе.

«Россия выглядит более спокойно и уверенно на Ближнем Востоке, в то время как Соединенные Штаты лишь разжигают конфликты», — считают аналитики Sohu.

Издание отмечает, присутствие США в регионе лишь порождает бесчисленные конфликты, поэтому Россия не должна упустить исторический шанс обнулить влияние Вашингтона на Ближнем Востоке.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими ВВС иранского генерала Касема Сулеймани вблизи аэропорта Багдада в ночь на 3 января. В ответ Иран атаковал военные объекты США на территории Ирака.

Жители ближневосточных стран все чаще выступают с призывами «Янки, гоу хоум», протестуя против агрессивной политики США. Однако Вашингтон продолжает игнорировать даже официальные требования государств региона о выводе американского военного контингента.