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Представитель Панайотова отреагировал на слова Крутого о Евровидении

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Представитель Панайотова отреагировал на слова Крутого о Евровидении

Москва, 1 февраля. Представитель известного российского певца Александра Панайотова отказался комментировать слова о возможном участии артиста в международном песенном конкурсе Евровидение.                                                             

«Пока никаких комментариев не будет. У нас никакой информации нет на этот счет», — сказала представитель Панайотова в беседе с корреспондентом РИА Новости.                                                              

Композитор Игорь Крутой ранее заявил, что представлять Российскую Федерацию в 2020 году на Евровидении будет певец Александр Панайотов. По его словам, решение о том, что именно Панайотов выступит на музыкальном конкурсе от России, «принято на 90%».

Эксперт Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, блогер Вадим Манукян разобрался с очевидными и неочевидными заявками на поездку в Роттердам на Евровидение в 2020 году. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.                                                                                       

Ежегодный конкурс Евровидение состоится в Роттердаме с 12 по 16 мая. В 2019 году конкурс прошел в Тель-Авиве. За победу боролись представители 26 стран. Россию на конкурсе представил Сергей Лазарев с песней Scream. Он замкнул тройку лидеров, набрав 369 баллов. Первое место — у нидерландского исполнителя Дункана Лоуренса. Он исполнил композицию Arcade (492 балла). Второе место досталось итальянскому певцу Mahmood (465 баллов).                                             

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Источник: РИА Новости
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