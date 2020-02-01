Далай-лама рассказал о способе борьбы с коронавирусом

Москва, 1 февраля. Далай-лама посоветовал буддистам как можно чаще читать мантру Тары, чтобы побороть эпидемию коронавируса, сообщил фонд «Сохраним Тибет».

«Его святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией», — говорится в сообщении фонда.

Далай-лама также поделился звуковой записью начитывания мантры Тары и посоветовал произносить ее как можно чаще.

Мантра Тары — одна из самых популярных в буддизме. Она посвящена богине Таре (Спасительнице) — существу, которое достигло просветления и решило помогать другим достичь такого же состояния.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, стало известно в конце прошлого года. Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань. По последним данным, число заразившихся приближается к 12 тысячам, из-за инфекции погибли 259 человек.

Вирус уже распространился за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы в нескольких странах мира, в том числе в России. В РФ были выявлены два человека с коронавирусом в Забайкалье и Тюменской области, их заболевание, по данным Минздрава РФ, протекает в легкой форме.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ранее постановление о закрытии границы России на Дальнем Востоке для нераспространения инфекции.