ПНС не отобьется отговорками — на защиту удерживаемых россиян встал весь мир

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии «пошло на попятную» в переговорах с президентом Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александром Малькевичем — ответ главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа оказался пустышкой из общих фраз.

Известно, что президент ФЗНЦ, член Общественной палаты России Александр Малькевич направил Сарраджу открытое письмо, в котором припомнил лидеру ПНС Ливии выдержку из текста коммюнике, принятого по итогам берлинской конференции. В письме шла речь об освобождении незаконно удерживаемых в неофициальной ливийской тюрьме Митига двух граждан России. Текст открытого письма президента ФЗНЦ был опубликован в ряде ведущих зарубежных СМИ, в числе которых американская газета The Washington Post.

В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) экономист и политолог Александр Дудчак отметил, что ПНС Ливии использует российских граждан исключительно для шантажа.

«Саррадж надеется таким образом надавить на своих оппонентов — ради этого наши социологи там и удерживаются, хотя их давно должны были освободить без каких-либо дополнительных условий. Все это определенно не делает чести Сарраджу», — отмечает Александр Дудчак.

Ответ со стороны ПНС оказался незамысловатым. Как заявил глава МИД ПНС Мухаммед Сияла, Файез Саррадж «не вмешивается в работу судебных властей».

«В отношении этих двоих (россиян — Прим. ФАН) ведется расследование, когда оно будет завершено, судебные органы выскажутся», — сказал он в ответ на вопрос о письме.

Глава ПНС попытался отбиться от России пустыми отговорками, как всегда, но на сей раз на защиту международного права встал весь мир. Материалы о «переписке» Малькевича с Сарраджем вышли в Германии, Франции, Турции, Швеции, Греции, Пакистане, Молдавии и ряде арабских стран.

«Не стоит забывать, что Саррадж — представитель тех сил (ПНС Ливии. — Прим. ФАН), которые пришли к власти на части территории бывшего процветающего государства — Ливии — благодаря Западу и ряду европейских стран. Я думаю, не стоит ожидать жесткого давления со стороны ЕС. Вероятно, европейские представители выступят с какими-то стандартными общими фразами по этому поводу. Конечно, хотелось бы, чтобы Запад принял непосредственное участие в освобождении российских граждан (в Ливии. — Прим. ФАН). Посмотрим, но пока их (россиян. — Прим. ФАН), судя по всему, держат как заложников для достижения своих политических задач», — утверждает Дудчак.

Так или иначе, давление на ПНС по вопросу освобождения российских граждан в Ливии будет оказываться все стремительнее с каждым днем на всех переговорных площадках — резонанс в РФ ярко демонстрирует ожидания общества.