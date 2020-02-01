Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию

Москва, 1 февраля. Россия начала в субботу поставлять Абхазии электроэнергию, сообщила пресс-служба РУП «Черноморэнерго».

«Сегодня, 01.02.2020 с 02.00 часов переток электроэнергии из Российской Федерации в Республику Абхазия был осуществлен», — говорится в сообщении организации.

Уточняется, что все ограничения на подачу электроэнергии полностью сняты по всей территории Абхазии.

Сухум в прошлом месяце обратился к Москве с просьбой об импорте электроэнергии в страну из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС. Из-за дефицита электроэнергии в стране с 27 января были веерные отключения по четыре часа в сутки в целях экономии.

Предполагаемый объем поставок электроэнергии в этом году, согласно данным парламента республики, составит около 200 млн кВт/ч. Как указали в кабмине, поставки электроэнергии для восполнения энергодефицита в Абхазии будут проходить за счет средств инвестиционной программы, которая рассчитана до 2022 года.