Симферополь, 1 февраля. Украине не стоит рассчитывать на помощь США в «возвращении» Крыма. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Он также назвал самообманом приглашение на полуостров американцев и призвал привлечь здравые силы, вспомнив об историческом выборе крымчан.

«Им стоит привлечь к этому вопросу все здравые силы украинского сообщества, которые еще не оторвались полностью от своих корней, и признать очевидный факт, согласившись с тем, что Крым находится в составе России и подвести под это серьезную правовую и историческую базу», — сказал Сергей Цеков.

По словам сенатора, нужно объяснять гражданам Украины, что «Крым — это историческая и законная часть России». Цеков призвал выстраивать отношения, исходя именно из этого.

«Другого пути у киевских властей нет», — подчеркнул он, отметив, что заявления президента Украины Владимира Зеленского — это путь в никуда.

Как заметил сенатор, Зеленскому нужно прекратить делать глупые заявления. Со временем украинцы разочаруются в своем президенте, уверен он.

«Приглашать американцев – это самообман. <...> США способны были только устроить конфликт на Украине, организовать майдан, подогревать конфликт между Украиной и Россией», — резюмировал Сергей Цеков.

Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге госсекретарем США Майком Помпео призвал Соединенные Штаты принимать более активное участие в процессах урегулирования на востоке Украины и «возвращении Крыма».

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Народный референдум был проведен в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.