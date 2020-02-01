Помпео заявил, что Вашингтон не заставляет Минск выбирать между США и РФ

Минск, 1 февраля. Вашингтон не пытается заставить власти Белоруссии выбирать между сотрудничеством с США или Россией. Об этом сказал госсекретарь США Майкл Помпео.

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что в Вашингтоне понимают длительность взаимоотношений между Минском и Москвой.

«Мы понимаем, что у вас длительная история (отношений. — Прим. ФАН) с Россией. Мы не говорим о выборе между нами (США. — Прим. ФАН) и ими (Россией. — Прим. ФАН)», — заявил Помпео.

Он выразил обеспокоенность положением с правами человека в Белоруссии и отметил, что США надеются на улучшение этой ситуации.

«Мы будем продвигать эти реформы, чтобы были защищены права людей. Мы уверены, что вместе мы сможем добиться успеха», — сказал госсекретарь.

Ранее Помпео раскрыл темы прошедших переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам госсекретаря США, стороны обсудили санкции и помощь Киеву со стороны Вашингтона. Еще одной темой разговора Помпео и Зеленского стало выполнение предвыборных обязательств украинского лидера. Американский дипломат напомнил президенту Украины, что тот собирался «развивать экономику», «урегулировать конфликт в Донбассе» и «реформировать правительство», передавало Федеральное агентство новостей.