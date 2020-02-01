Затулин: власть не должна вести диалог с участниками массовых беспорядков

В Чили прошли массовые беспорядки, в результате которых пострадали полицейские. По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, власть не должна идти на диалог с протестующими, которые стреляют в сотрудников полиции, иначе это может закончиться ее насильственным захватом.

В ходе массовых погромов в чилийской столице Сантьяго задержаны 124 человека. Среди полицейских 46 сотрудников получили ранения, заявил в ходе пресс-конференции начальник местной полиции Энрике Бассалетти. Беспорядки начались после гибели футбольного болельщика, который был сбит полицейской машиной 28 января. В ходе беспорядков протестанты разграбили три супермаркета и сожгли несколько автобусов.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что у беспорядков всегда есть свои причины.

«Эти причины либо подаются предварительному профилактированию, либо нет. Беспорядки являются следствием чей-то злой воли или каких-то объективных обстоятельств, которые привели к протесту, — рассказал Затулин в беседе с Федеральным агентством новостей. — Очевидно, что беспорядки выходят за пределы правового поля, и чем бы они ни объяснялись, с ними необходимо эффективно бороться. Это означает применение разных средств, из которых насильственный — «самый последний довод короля». Должно быть представление об адекватности противодействия. Оно, как правило, не должно приводить к рецидивам этих беспорядков и служить источником для следующих».

Стоит отметить, что на основе общих представлений довольно сложно предложить «универсальный рецепт» предотвращения беспорядков, подчеркивает парламентарий.

«Беспорядки имеют конкретные очертания в каждом случае. Ясно, что если беспорядки не предотвратить, то они имеют шанс перерасти в нечто большее, например, насильственный захват власти. Любое государство, которое является стабильным, устойчивым и дееспособным вынуждено, несмотря на причины беспорядков, с ними бороться», — сказал он.

Что касается работы Государственной думы РФ, то депутаты для борьбы с беспорядками должны создать законные условия для привлечения к юридической ответственности участников, поясняет Затулин.

«Мы должны понимать, что государство нуждается в защите. Но при этом необходимо следить за тем, чтобы применение силы было адекватным. В определенной ситуации это, конечно, помогает, но если ситуация зашла далеко, то ничего не остается, как ее пресекать. В этом смысле участники этих беспорядков должны понимать свою ответственность. Им нужно объяснить и призвать к тому, чтобы они задумались над тем, что потом может за этим последовать», — отметил собеседник ФАН.

У власти не должно быть диалога с теми участниками протестов, «кто грабит магазины, стреляет или нападает на полицейских», объясняет парламентарий.

«Диалог с людьми, которые вышли на санкционированный митинг и при этом не проявляют никакой агрессии, возможен», — добавил Затулин.

Напомним, что летом прошлого года в российской столице прошли незаконные митинги, которые порой перерастали в беспорядки. При этом были известны организаторы нелегальных акций — соратники скандального блогера Алексея Навального, которых не допустили до выборов в Мосгордуму из-за грубейших нарушений.

Сотрудники столичной полиции во время беспорядков действовали профессионально. С помощью их действий удалось избежать жертв и пострадавших. Однако большинство экспертов настаивает на ужесточении наказания в отношении организаторов беспорядков, поскольку большая часть остается безнаказанной.