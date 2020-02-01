Посольство РФ в Китае сообщило, что россиян среди зараженных коронавирусом в КНР нет

Пекин, 1 февраля. Россиян среди зараженных коронавирусом в КНР нет. Об этом сообщили в посольстве РФ в Китае.

«Среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет», — говорится в заявлении.

В дипломатическом представительстве призвали граждан РФ соблюдать спокойствие и поддерживать связь с посольством. Обращения принимаются по телефону, а также через электронную почту и социальную сеть «ВКонтакте».

«Власти КНР осуществляют эффективные меры по противодействию распространению коронавируса и обеспечению безопасности населения», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в посольстве сообщили, что уже начали формировать списки россиян для эвакуации из провинции Хубэй, где были зарегистрированы первые случаи коронавируса. На данный момент в провинции находится 341 гражданин РФ, связь при этом удалось установить только со 186 россиянами. Отмечается, что 300 российских граждан пребывают в городе Ухань, откуда и распространился коронавирус. Всех эвакуированных по прибытии в Россию поместят на двухнедельный карантин.

Напомним, жертвами коронавируса стали уже 259 человек. Общее число зараженных приближается к 12 тысячам.

Помимо Китая, случаи коронавируса были зарегистрированы в ряде других стран. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двух больных, выявленных в России. Оба зараженных являются гражданами Китая, один из них находится в Забайкалье, другой — в Тюменской области.