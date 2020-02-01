Историк Придатко-Долин заявил о причастности Украины к открытию Антарктиды

Киев, 1 февраля. Украина причастна к открытию Антарктиды, заявил исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1».

По его словам, дворянин Иван Завадовский, который работал помощником капитана шлюпа «Восток» во время русской кругосветной экспедиции 1819–1821 годов, был украинцем. Кром того, его из Украины был и его денщик.

Директор Национального антарктического центра Украины Евгений Дикий рассказал, что «исследования двух полярных регионов, Мирового океана и исследование космоса — это три маркера, которые отличают страны первого мира от стран третьего».

«Либо мы будем частью того золотого миллиарда, где Илон Маск, Марс и так далее, либо частью того мира, где сомалийский крестьянин мотыгой обрабатывает свои там десять метров сухой земли. Третьего варианта нет, мы либо будем там, либо там», — подчеркнул он.

Как указал Евгений Дикий, именно поэтому украинская станция «Академик Вернадский» является одним из пунктов, благодаря которым Украина «цепляется» за свою долю на материке. Заведующий отдела Национального антарктического центра Украины Андрей Федчук подтвердил, что Киев имеет свою часть в Антарктиде — станцию «Академик Вернадский». Об этом пишут «Известия».