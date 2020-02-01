Сирия, 1 февраля. Под огнем боевиков оказались здание мечети и детский сад в жилом районе города Алеппо. Силы коалиции провели десантную операцию в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре. Турция направила военный конвой в Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействовали авиацию на западе провинции Алеппо; перебросили подкрепления из Дейр-эз-Зора в Алеппо; продолжают развивать наступление в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: нанесла удары по жилому кварталу города Алеппо;

Международная коалиция: провела десантную операцию в городе Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: направили военный конвой с танками в Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с протурецкими бойцами на северо-западе Ракки.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо не прекращаются вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), ожесточенные бои наблюдаются в районе населенного пункта Тадиф. Согласно данным интернет-портала Aleppo Media Center, военные самолеты ВВС Сирии оказывают поддержку САА с воздуха. Точечным авиаударам подверглись укрепрайоны джихадистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, недалеко от города Анджара.

Дабы приостановить продвижение САА на данном направлении, боевики «ан-Нусры» в очередной раз прибегли к обстрелам жилых районов административного центра провинции. По информации агентства новостей РИА Новости, под ударом джихадистов оказалось здание мечети и детский сад в квартале Шахба. К счастью, никто из жителей города не пострадал.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники перебросили часть подразделений из Дейр-эз-Зора на юго-запад Алеппо. Военнослужащие 17-й дивизии САА и отряды проиранского военизированного ополчения примут участие в борьбе против исламистских бандформирований.

Между тем ВВС возглавляемой США международной коалиции провели десантную операцию в городе Аль-Бусейра, обыски в котором накануне осуществляли «Демократические силы Сирии»**** (SDF). Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что новые рейды обернулись арестом восьми человек, часть из которых были обвинены в причастности к ИГ1, а остальные в сотрудничестве с террористами. Отмечается, что у задержанных были изъяты шесть мобильных телефонов, винтовки, три пистолета, три автомата, агитационные листовки ИГ, военная форма, а также материалы для изготовления взрывчатых веществ. Предполагается, что арестованные готовили очередную вылазку.

Провинция Идлиб

Поступили сведения о том, что в регион был переброшен еще один военный конвой вооруженных сил Турции. Twitter-канал (Kyruer) передает, что в составе подкреплений прибыли танки. Напомним, несколько дней назад сообщалось о передислокации в Идлиб техники для возведения наблюдательного поста неподалеку от Серакиба, о завершении строительства КПП стало известно накануне.

Тем временем в южных районах провинции не утихают боестолкновения между правительственными подразделениями и исламистами вооруженной оппозиции. Связанный с боевиками интернет-портал Aleppo Media Center утверждает, что атака Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Тель Мардих была отбита. Военный источник в Twitter (anasanas84) утверждает, что исламисты организовали засаду, в результате которой САА понесла потери как в живой силе, так и в военной технике. Подробности произошедшего пока выясняются. Оппозиционные источники также заявляют об уничтожении БМП сил САР поблизости от города Кафр-Батых.

Провинция Ракка

Юго-западнее Тель-Абьяда недалеко от границы с соседней провинцией Алеппо вновь отмечаются вооруженные стычки между курдскими радикалами и поддерживаемыми Анкарой формированиями. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (huseyinbozan), столкновения произошли недалеко от деревни Сафьян аль-Мердуд. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Напомним, курдские радикалы были выведены из безопасной зоны на севере САР в рамках российско-турецкого соглашения от 22 октября, однако некоторые из членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и союзных ней бандгрупп все еще препятствуют стабилизации обстановки в этом районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.