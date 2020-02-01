Собчак пошутила над паникой вокруг коронавируса

Москва, 1 февраля. Журналистка и ведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте пошутила над паникой вокруг коронавируса.

«[Премьер-министр России Михаил] Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу! У меня коронавирус с детства, и ничего, как-то выживаю», — написала 38-летняя знаменитость.

После этой шутки жена театрального режиссера Константина Богомолова спросила у своих подписчиков мнение, действительно ли мир стоит на пороге страшной эпидемии или люди просто впали в массовую истерию. Поклонники звезды разделились на два лагеря: одни посчитали, что история с новым типом коронавируса раздута, другие же пристыдили блогера за юмор над трагедией.

Первые случаи заражения коронавирусом (2019-nCoV) были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вирус стал постепенно распространяться за пределы Китая, заболевшие пневмонией, вызванной новым типом вируса, есть в нескольких странах, в том числе в Финляндии, Испании, Австралии, Канаде.

В России коронавирус диагностировали у двух человек в Забайкалье и Тюменской области, сообщил RIA56. По словам главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко, у пациентов болезнь протекает в легкой форме, они проходят лечение. Более того, у близких пациентов с коронавирусом инфекция не выявлена.

По последним данным, число заразившихся приближается к 12 тысячам, из-за инфекции умерли 259 человек, указали «Известия».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о закрытии границ с Китаем на Дальнем Востоке, чтобы не допустить распространения инфекции.