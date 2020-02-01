Минтруд опроверг сообщения о нововведениях в правилах увольнения

Москва, 1 февраля. Министерство труда РФ опровергло сообщения СМИ о якобы нововведениях в правилах увольнения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне ряд изданий опубликовал информацию о том, что с 1 февраля вступают в силу изменения правил увольнения с работы. Согласно материалам СМИ, при увольнении работодатель обязан выдавать работнику справку по форме СТД-Р.

«Минтруд не подтверждает (опровергает) информацию о том, что с 1 февраля изменились правила увольнения, о которых пишет ряд СМИ», — сообщила пресс-служба министерства.

По данным ведомства, документ по форме СТД-Р выдается тем работникам, выбравшим электронную версию трудовой книжки, по их требованию и не только при увольнении. Более того, приказ Минтруда о форме СТД-Р еще не зарегистрирован в Минюсте РФ.

Напомним, с 1 января 2020 года в России введены электронные трудовые книжки. До 31 декабря работники с помощью письменного заявления должны выбрать формат трудовой книжки. В случае если заявления не поступит, работодатель продолжит вести бумажную версию книжки.

После 31 декабря 2020 года граждане также будут иметь возможность в любое время, в том числе при трудоустройстве, подать заявление о выборе формата трудовой книжки.

С 1 января 2021 года бумажные трудовые книжки не будут оформляться гражданам, впервые поступившим на работу.