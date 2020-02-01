حصاد أخبار سوريا في 31 يناير/كانون الثاني: ضحايا جدد من ضربة صاروخية إيرانية على القواعد الأمريكية ، تركيا لا تفي لاتفاقات سوتشي

سوريا ، 31 يناير. بلغ عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدتين في العراق ليلة 8 يناير 64 وليس 50. لم تف أنقرة بالتزاماتها في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

عودة السكان إلى معرة النعمان

رافق الجنود الروس إلى مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب أكثر من 120 من السكان. تم تحرير المدينة من المسلحين قبل بضعة أيام ، مما أتاح لسكان الفرصة للبحث في المكان قبل أن يعودوا إلى ديارهم بعد غياب قسري طويل.

ووفقًا لممثل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة سيرغي زمورين ، حضر هذه الرحلة أكثر من 120 شخصًا من النازحين داخلًا فروا من المدينة عندما أسرته جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في أراضي الاتحاد الروسي).

وقال ممثل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة "اليوم هم حاضرون في مثل هذا الحدث التاريخي عندما علموا أن المدينة قد تم تحريرها ، ويمكنهم بالفعل الخروج والنظر إلى أماكن إقامتهم السابقة ، ثم العودة إلى أماكنهم والمشاركة في تربية الأطفال ، وتربية الزراعة ، والعيش حياة سلمية طبيعية".

كما يقول السكان المحليون ، فقد تغيب الكثير منهم لمدة 5-6 سنوات - منذ استيلاء العصابات على المدينة. التقى الكثيرون بجيرانهم ، الذين لم يروه طوال هذه السنوات.

وأشار مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة إلى أنه في إقليم منطقة حفض التصعيد في إدلب ، لا تزال انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل المقاتلين مستمرة. خلال اليوم الماضي ، تم تسجيل 42 قصفاً.

الولايات المتحدة تخفي خسائرها من الهجمات على قواعد في العراق خشية شن حرب مع إيران

بلغ عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدتين في العراق ليلة 8 يناير 64 وليس 50. وذكرت شبكة CNN نقلاً عن مصادرها في البنتاغون. يدعي الجانب الأمريكي أن الزيادة في عدد الضحايا تحدث مع استمرار الفحص الطبي للعاملين في حوالي 250 شخص. في الوقت نفسه ، تقول المصادر إن 39 شخصًا حصلوا على إذن للعودة إلى مهامهم الرسمية مرة أخرى.

أنكرت واشنطن في البداية تمامًا وجود الضحايا وسرعان ما بدأت تقر تدريجياً بحدوث إصابات بين أفراد الجيش. في الوقت نفسه ، زاد عددهم في أقل من شهر في تصريحات الموظفين ست مرات تقريبًا.

في ليلة 8 يناير ، شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا صاروخيًا على منشآت عسكرية أمريكية في العراق. كان الهجوم رداً على مقتل قائد قوات القدس الخاصة ، اللواء قاسم سليماني ، في بغداد نتيجة غارة جوية أمريكية.

كانت العملية تسمى "الشهيد السليماني". تم إطلاق 15 صاروخ أرض-أرض على المنشآت. وفقا لمصادر في المنطقة ، قتل ما لا يقل عن 80 من القوات الأمريكية الإرهابية وجرح حوالي 200.

ذكرت واشنطن في البداية أنه لم يصب أحد جراء الهجمات الإيرانية. ادعى الجانب الأمريكي أنها كانت تعرف عن الضربات مقدما. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه للأمة مرتين على "غياب الضحايا".

اما بعد تسعة أيام من الضربات ، في 17 يناير ، قررت أمريكا التخلي عن البيانات الأولية. وقال بيل إيربان ، ممثل القيادة المركزية للولايات المتحدة ، إنه نتيجة قصف إيران للقواعد الأمريكية في العراق ، عانى 11 يناير من 11 جنديا أمريكيا.

بعد ثمانية أيام ، قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي ، جوناثان هوفمان ، على عكس التصريحات السابقة ، إن هناك 34 جنديًا أمريكيًا في المستشفيات الأمريكية وخارجها. لكن واشنطن لم تتوقف عند هذا الحد وواصلت الخلط بين الجرحى. في 29 يناير / كانون الثاني ، قدم المتحدث باسم البنتاغون ، العقيد توماس كامبل ، بيانات عن 50 جنديًا تم تشخيص إصابتهم في الرأس نتيجة غارة صاروخية شنتها طهران. وبعد يومين ، اعترف الجانب الأمريكي بالفعل بوجود 64 ضحية.

تصريحات أردوغان على إدلب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، هدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا من أجل "تحقيق السلام في إدلب" خلال خطاب ألقاه في أنقرة. بالإضافة إلى ذلك ، اتهم السياسي مرة أخرى الجمهورية العربية السورية وروسيا بانتهاك الاتفاقيات الخاصة بوقف تصعيد النزاع.

لقد غيّر الزعيم التركي حديثًا دراماتيكيًا مؤثرًا فيما يتعلق بدور موسكو ودمشق في حل النزاع في شمال سوريا. في 30 يناير ، صرح أردوغان أن عملية أستانا في سوريا ، والتي بدأت في عام 2017 ، "لم تعد موجودة". في اليوم التالي ، ألقى أردوغان خطابًا اتهاميًا جديدًا. في 31 يناير ، صرح أن أنقرة مستعدة لإعادة القتال في منطقة التصعيد في إدلب السورية لمنع الهجمات هناك على المدنيين الذين يُزعم أن الجيش العربي السوري ارتكبهم.

قدم أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار في منطقة التصعيد بإدلب في 9 يناير. وفي 16 يناير ، أجبر الجيش السوري على استئناف العملية العسكرية - وكان ذلك ردًا على الانتهاكات العديدة التي ارتكبها المقاتلون لاتفاق وقف إطلاق النار. الجهاديون من هيئة تحرير الشام واصلوا قصف المناطق السكنية ومواقع الجيش متجاهلين كل الاتفاقيات.

خلال "وقف إطلاق النار" في حلب ، تم إطلاق النار على منطقة سكنية في السكري ، وتوفي طفل نتيجة قصف قرية المنيا ، وهاجم الإرهابيون مناطق الشهباء ، الخالدية ، وقاعدة نيرب الجوية في حلب. وفقًا للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة ، قُتل أكثر من 70 مدنياً وجُرح أكثر من 150 منذ وقف إطلاق النار الرسمي نتيجة قصف المسلحين.

تلتزمان سوريا وروسيا الوفاء باتفاقات سوتشي بدلاً من تركيا

أكد متحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف ، معلقًا على تصريحات الزعيم التركي ، أن الاتحاد الروسي يفي بالكامل بالتزاماته بموجب الاتفاقيات المتعلقة بسوريا.

قال "في هذه الحالة ، نحن لا نوافق على ذلك. إن روسيا تمتثل امتثالًا تامًا لجميع الالتزامات بموجب اتفاقيات سوتشي بشأن إدلب".

في الوقت نفسه ، صرح ممثل الكرملين ، لسوء الحظ ، أن هذه المنطقة من سوريا لا تزال مكانًا لتركيز عدد كبير من الإرهابيين. وأكد المتحدث باسم الكرملين أن المسلحين "يقومون باستمرار بأعمال هجومية وعدوانية" ضد القوات المسلحة السورية وقاعدة حميميم الروسية.

تم جمع حوالي 40 ألف ممثل من مختلف الجماعات المتطرفة ومقاتلي ما يسمى "المعارضة المعتدلة" في إدلب ، في اطار عملية أستانا ، حيث يظل جيب المتطرفين المشكلة الأكبر للتسوية في سوريا. خلال اجتماع في سوتشي ، وقع بوتين وأردوغان مذكرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة التصعيد في إدلب.

لكن لم تف أنقرة من جانبها من الالتزامات: لم يتم نقل الإرهابيين من المنطقة المنزوعة السلاح على حدود منطقة التصعيد. بالإضافة إلى ذلك ، لم يتمكن الجانب التركي من إجبار الجهاديين على سحب الأسلحة الثقيلة ، ولم تتم استعادة الحركة على طول الطريق الاستراتيجي M5 - دمشق - حماة - حلب.

على مدار العامين الماضيين ، أرسلت أنقرة عشرات القوافل بالأسلحة والإمدادات إلى محافظة إدلب السورية لمقاتلين من الجماعات "المعارضة المعتدلة" الموالية لتركيا ، مثل جيش الإسلام وفيلق الشام. في الوقت نفسه ، قام القادة الميدانيون لجماعات "المعارضة المعتدلة" ببيع أو "تبادل" الأسلحة ببساطة من الجهاديين الذين تم تسليمهم من تركيا. على وجه الخصوص ، تم إرسال عدد كبير من صوارخ موجهة مضادة للدروع التركية إلى إدلب ، والتي أصبحت سلاح الأكثر فعالية من المسلحين ضد الجيش العربي السوري.