Актриса Кошкина ужаснула пользователей Instagram снимком без макияжа

Москва, 1 февраля. Актриса и телеведущая Яна Кошкина ужаснула пользователей Instagram, опубликовав снимок без макияжа. Подписчики, привыкшие видеть звезду при полном параде, раскритиковали фото артистки.

На снимке Кошкина продемонстрировала новый маникюр и педикюр. В посте актриса рассказала, что никогда не пренебрегает этими процедурами. Также Кошкина призналась, что регулярно делает коррекцию бровей и наращивает ресницы.

«Я убеждена, что женщина, несмотря ни на что, должна быть всегда красивой и ухоженной! Надеюсь, никто не готов со мной в этом поспорить», — написала ведущая.

Однако многие подписчики посчитали, что маникюром и другими перечисленными процедурами актрисе не обойтись.

«Какой ужас без макияжа!» — прокомментировала mia_muhamedovna.

«В голове нужно маникюр сделать», — предложил vasilii_ak86.

«Страшновато», — написал denzelsibirskii.

«Как такое можно было вообще выложить?!» — возмутился kostllom1.

«Теперь все плакаты с тобой со стены срываю», — сообщил alex__adriatica.

Нашлись среди комментаторов и те, кто пожелал вступиться за Кошкину.

«Человек просто без макияжа, зачем такую гадость писать?» — отметила katrin_ketrin_ekaterina.

«Фото неудачное, а так девушка красивая», — прокомментировала pinksity.

«Ты шикарная женщина», — написал se.rge6837.

«Как всегда великолепны», — восхитился beskrovnyi___s.

Яна Кошкина родилась 22 апреля 1990 года. Актриса известна по таким проектам, как «Звоните ДиКаприо!», «Однажды в России», «Молодежка», «Одноклассницы» и «Домашний арест».