Террористы атаковали детский сад и мечеть в Алеппо

Алеппо, 1 февраля. Террористы атаковали детский сад и мечеть в районе Шахба сирийского города Алеппо. В результате обстрелов никто не пострадал.

Мечеть «абу Ханифа» была обстреляна из минометов. Теперь недавно отремонтированный храм вновь разрушен, в частности, разбиты почти все окна.

Атака не привела к жертвам, поскольку обстрел произошел спустя час после ночного намаза. Обычно молитвы собирают в мечети до 500 прихожан.

В момент обстрела в священном здании находились сторожи и сотрудники благотворительной организации.

«Мы только начали разбирать продукты, как мина упала рядом с кухней. Там все сгорело от взрыва. Это чудо, что никто не погиб», — рассказал очевидец Абдалла Сарадж.

Духовенство и прихожане призывают террористов не атаковать мечети, однако боевики регулярно обстреливают святыни.

«Я не хожу в школу: страшно, каждый день стреляют по району. Родители меня не пускают», — поделился местный школьник Айман Дарауи.

Также от обстрела пострадал детский сад, находящийся через дорогу от мечети.

«Родители только забрали детей и ушли, мы уже закрывались … У меня нет слов: я не понимаю, как можно стрелять по детсаду», — отметил руководитель учреждения Анас Халядж.

Сильных разрушений детскому саду обстрел не принес, но учреждение все равно решили закрыть.