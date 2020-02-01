США торпедируют урегулирование конфликта в Ливии из-за нефти

Ливия, 1 февраля. Расположение ВС Турции на территории Ливии грозит еще большей эскалацией конфликта — такое мнение выразил один из командиров американской группировкой войск в Африке «АФРИКОМ» генерал Стефан Таунсенд 30 января.

Командующий американской группой войск при этом отмечает, что продолжительные боевые действия в ближневосточном и североафриканском регионах, в частности, в Ливии, связали руки мировому сообществу — оно оказалось неспособно добиться реального прогресса в политическом урегулировании конфликта. Таунсенд также акцентировал внимание на том, что при всех попытках со стороны России и Турции поддержать каждую из противоборствующих сторон, помогая разрешить конфликт, Анкара продолжает развертку своих вооруженных сил, что «создает опасность продолжения войны».

Фактически, подобными заявлениями США признают присутствие турецкого военного контингента в Ливии, а это уже серьезный шаг с точки зрения политики ввиду того, что подобные заявления выдвигают не рядовые солдаты, а генерал «АФРИКОМ». Однако, к сожалению, это вовсе не означает искреннюю обеспокоенность судьбами мирных ливийцев со стороны Штатов, о чем свидетельствует вторая часть заявления генерала Таунсенда. По его словам, возможными негативными последствиями роли НАТО и США в Ливии станет доступ России к нефтяным ресурсам, что изолирует от этих запасов Вашингтон и НАТО. Отметим, в то же время 30 января Конгресс поддержал решение о резервировании большей части личного состава и военных ресурсов в подчинение «АФРИКОМа» для противодействия «российской экспансии».

Ввиду сказанного, напрашивается очевидный вывод о том, что НАТО не обеспокоена гуманитарной ситуации в Ливии, заботясь только о собственной выгоде в получении нефтяных ресурсов — для этого Североатлантический альянс готов на любые сделки с совестью, в том числе повторное участие в разрушении Ливии и содействии в этом Турции. Мирным инициативам России противопоставляется военный контингент. Однако вряд ли такая риторика со стороны США удовлетворит Францию. Напомним, 29 января президент Франции выступил с резкой критикой действий Турции в Средиземноморье — он обещал направить военные корабли для подтверждения серьезности своей позиции, а это означает раскол НАТО по ситуации в Ливии.