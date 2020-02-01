Володин назвал послание Путина к Федеральному собранию наиболее важным событием января

Москва, 1 февраля. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин назвал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию наиболее важным событием января, сообщила пресс-служба Госдумы.

«Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, — сказал Володин, отвечая на вопрос о наиболее важном событии прошлого месяца. — Оно нас ко многому обязывает. Президент предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку наших граждан, — их ждут люди».

Председатель нижней палаты парламента также оценил работу депутатов и комитетов по итогам января. Он отметил работу комитета по государственному строительству и законодательству за участие в рабочей группе по изменению Конституции РФ. Также, по мнению Володина, самыми активными в прошедшем месяце были депутаты Павел Крашенинников, Алексей Куринный, Александр Шерин и Олег Шеин.

Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием 15 января. Глава государства говорил о демографическом кризисе, повышении благосостояния россиян, экологии и экономике.

После обращения главы государства спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал послание историческим и судьбоносным. Инициированные Путиным реформы, по его мнению, позволят повысить эффективность государственного аппарата.