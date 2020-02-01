Подписчики раскритиковали образ молодой жены Игоря Николаева в купальнике

Москва, 1 февраля. Фото супруги 60-летнего композитора Игоря Николаева Юлии Проскуряковой, которая отдыхала в Майами, вызвало споры в Сети.

37-летняя российская певица и актриса выложила в своем профиле в социальной сети Instagram снимок в слитном, но достаточно откровенном купальнике. Она отдыхала в Майами с мужем и маленькой дочерью Вероникой.

«До свидания, Майами!» — написала Проскурякова под фотографией.

Многие поклонники актрисы оценили естественный образ Юлии, подметив «красивый купальник и великолепную шляпку».

«Женщина настоящая, милая, добрая. Привыкли к губам, бровям, груди, попе сделанной. Юля, будьте собой и не слушайте глупых людей», — написала alenka7905.

«Красивая семья! Просто, не на показ. Счастья Вам огромного! Вы умница и очень талантливая девушка!» — поддержала allayushkev.

«Привыкли видеть жен известных людей «чиками» с губами, тачками, сумками за миллионы евро… А тут нормальная, красивая мама, жена, которая занимается любимым делом и семьей. Юля, не уподобляйтесь, будьте всегда собой», — подбодрила mihamimiha.

Однако многие раскритиковали образ молодой актрисы, заметив, что в ее возрасте можно выглядеть намного лучше.

«Стилист, однозначно, просто необходим для Юлии», — намекнула inna_matiazh.

«Купальник, действительно, совсем неудачный для вашей фигуры. Вам прекрасно подойдет раздельный с плотными чашечками», — поделилась своим мнением ulyana_tishina_.