Вылетевший в Сочи авиалайнер вернулся в Москву из-за сработавшего датчика

Москва, 1 февраля. Авиалайнер компании «Россия», вылетевший из Москвы в Сочи, вернулся в столичный аэропорт «Внуково» из-за сработавшего датчика. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Рейс 5501 вылетел в Сочи 1 февраля в 07.49, однако в воздухе сработала сигнализация неуборки шасси. В 08.05 самолет «Боинг 737–800» благополучно приземлился во «Внуково». На борту рейса находились 186 пассажиров.

Ранее сообщалось о рейсе в Ростов-на-Дону авиакомпании Utair, который вернулся во «Внуково» через 50 минут после вылета. Причиной стали неубранные закрылки.