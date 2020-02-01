Жители Иркутска сняли на видео необычные круги в небе над Ангарой

Иркутск, 1 февраля. Местные жители стали свидетелями загадочного явления в небе над Иркутском. Горожане рассмотрели в небесной выси сразу три ровных белых круга. Фото и видео опубликованы в соцсетях.

Явление зафиксировали над рекой Ангарой. Происхождение кругов является загадкой. В попытках объяснить природу необычного явления, иркутяне высказывают самые разные предположения, передает телеканал «Звезда».

Кто-то говорит, что кольцеобразные следы, два из которых соединены между собой, мог оставить беспилотный летательный аппарат. Один из пользователей Сети, назвавший себя астрономом, сказал, что ничего необычного в этих следах нет. Это обычные облака.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края стали свидетелями необычной голубой вспышки в небе. Странное явление также засняли камеры видеонаблюдения. Некоторые жители высказали предположение, что явление может быть связано с запуском межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, передает издание «АиФ».

Кроме того, жители Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани и других городов выложили в соцсети видео и фотографии яркого следа в ночном небе, который оставил неизвестный объект. Россияне терялись в догадках, а некоторые после увиденного поверили в существование НЛО. Кто-то высказал предположение, что над городом пролетела ракета. Некоторые горожане увидели причину в шаровой молнии. Позже выяснилось, что пришельцы не имели отношения к происходящему, передает телеканал «360».