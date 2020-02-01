Apple закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса

Пекин, 1 февраля. Американская корпорация Apple закрыла все свои магазины в Китае до 9 февраля в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной со вспышкой нового типа коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.

«В связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами, магазины Apple, начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля временно закрываются», — говорится на сайте Apple.

Вспышка коронавируса, о которой власти Китая сообщили в конце минувшего года, может повлиять на сроки начала сборки новой бюджетной модели смартфона iPhone от Apple.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков, телефоны от американского производителя собираются в Китае на заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу и на сборочном предприятии фирмы Pegatron, которая расположена недалеко от Шанхая. Эти города находятся на расстоянии более чем 500 километров от города Ухань, однако «это не снижает возможность заражения новым вирусом», уверены эксперты.

Заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов ранее прокомментировал версию о создании искусственным образом нового типа коронавируса. По его словам, лаборатория вирусологии в китайском городе Ухань существует, однако там не могли искусственным образом вывести новый тип коронавируса.