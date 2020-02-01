Поклонники сравнили надевшего парик певца Шуру с Пугачевой

Москва, 1 февраля. Интернет-пользователи сравнили певца Шуру (Александр Медведев) с королевой советской и российской эстрады Аллой Пугачевой.

Шура опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную в стиле эпохи Возрождения, и поинтересовался у подписчиков, какого героя он им напоминает.

Ряд фолловеров признался, что надевший рыжий парик с короной Шура похож на Пугачеву.

«Если убрать бороду и корону, то вылетая Алла Пугачева 80-х. Пришла и говорю», — написал nezamoda.

«Примадонна», — добавил _topmaman_.

«Алла Пугачева», — указала z.nataly8520.

«Алла Борисовна переборщила с гормонами. Результат на лице в виде волосатости, — пошутила elena_veleslava. — Очень страшная сказка».

Были и другие варианты. Некоторым показалось, что 44-летний исполнитель похож на короля из сказки про Золушку, Елизавету I, Уильяма Шекспира и даже Шляпника из «Алисы в стране чудес».

Ранее Шура похвастался поклонникам «хорошей, но холодной бабой». Артист опубликовал в своем профиле в Instagram кадры, на которых он позирует в обнимку со снежной бабой у новогодней елки. Поклонники популярного певца оценили его юмор и пришли в восторг от новой «избранницы» исполнителя.