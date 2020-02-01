Поклонники Заворотнюк предположили, что тяжелобольную актрису сглазили

Москва, 1 февраля. Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк призвали родственников артистки раскрыть информацию о ее состоянии. В Сети все больше разгорается недовольство молчанием со стороны близких звезды телесериала «Моя прекрасная няня».

Фанаты знаменитости огорчены тем, что группа поддержки актрисы обновлялась ее семьей еще в прошлом году, а за весь январь нынешнего года вообще не было никаких достоверных новостей о самочувствии Заворотнюк.

В социальных сетях поклонники артистки активно обсуждают причины того, что родственники никак не комментируют ситуацию. Подписчики ее аккаунтов призывают близких Заворотнюк прекратить молчание и пролить свет на то, как проходит лечение актрисы.

Игнорирование общественности со стороны семьи «прекрасной няни» порождает множество слухов. В Интернете выдвигают разнообразные версии причин того, что произошло с Заворотнюк.

Так, одна из подписчиц заявляет, что тяжелобольную актрису банально сглазили, поскольку много кто ей завидовал. Фанаты желают «прекрасной няне» скорейшего выздоровления.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов поделился данными о ходе лечения Заворотнюк. По его словам, у артистки «стабильно тяжелое» состояние, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, тяжелом заболевании Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Сообщалось, что у актрисы обнаружен рак головного мозга четвертой стадии.