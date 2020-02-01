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Глава Минздрава РФ сообщил, что близкие двух пациентов с коронавирусом не заражены

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Глава Минздрава РФ сообщил, что близкие двух пациентов с коронавирусом не заражены

Москва, 1 февраля. У близких двух пациентов с коронавирусом, находящихся в Забайкалье и Тюменской области, не выявили инфекцию. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день обследуется круг лиц, по ним уже пришли результаты, они отрицательные. Терапия идет в плановом режиме», — приводит слова министра ТАСС.

Также Мурашко рассказал, что пациенты с коронавирусом сейчас проходят лечение, болезнь протекает в нетяжелой форме.

Ранее глава управления Роспотребнадзора Забайкалья Светлана Лапа сообщила, что находящийся в регионе больной с коронавирусом уже выздоравливает.

Напомним, первые случаи коронавируса (2019-nCoV) были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Из-за инфекции уже умерли 259 человек, а число зараженных приближается к 12 тысячам.

Случаи коронавируса были зарегистрированы в нескольких странах, в том числе в Финляндии, Франции, Японии, Австралии и Испании. Многие государства уже приостановили авиасообщение с КНР.

В России пока зафиксированы два случая коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о закрытии границ с Китаем на Дальнем Востоке, чтобы не допустить распространения инфекции.

Как пишет Deita.ru, вспышка коронавируса ударила по экономике КНР, вызвав снижение курса юаня. Эксперты  прогнозируют замедление роста ВВП Китая.

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Источник: ТАСС
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