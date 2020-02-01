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Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом сердечного приступа

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Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом сердечного приступа

Москва, 1 февраля. Боль в ногах может предупреждать о сердечном приступе. Об этом заявили специалисты из Немецкого фонда сердца.                                                           

Кардиологи предупредили, что боль в ногах при ходьбе может указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о сердечном приступе. В частности, как отметили специалисты, речь идет о боли в мышцах голени при ходьбе, которая быстро спадает во время остановки.                                                                                                          

Кроме того, симптомом, свидетельствующем о возможном сердечном приступе, является онемение в ноге, когда человек лежит. В таком случае боль проходит, если опустить ногу вниз. Эксперты подчеркивают, что это признаки атеросклероза нижних конечностей. В таком случае кальций может откладываться в коронарных артериях, что очень опасно для сердца.                                                          

Ранее кардиологи рассказали, как предотвратить сердечный приступ. Они обратили внимание на то, что сердечный приступ может случиться даже у молодых людей, которые не следят за своим здоровьем и не знают о проблемах со своим организмом. По словам кардиохирурга Владимира Хорошева, остановка сердца может произойти из-за сбоев в процессе передачи электрических импульсов.

Специалист подчеркнул, что в таком случае важно установить пациенту специальный аппарат, который фиксирует ЭКГ в течение 15–16 часов. Если это делать в обязательном порядке, то «возможность внезапной остановки сердца минимизируется», объяснил Хорошев.                                                                                                                                            

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Источник: Российская газета
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