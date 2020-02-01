Стивен Кинг удалил страницу в Facebook из-за лживой политрекламы

Москва, 1 февраля. Американский писатель Стивен Кинг удалил свой аккаунт в Facebook и пожаловался на социальную сеть в Twitter.

Кинг написал в Twitter, что удаляет свою страницу в Facebook из-за лживой информации, которая допускается в политической рекламе. Кроме этого, он сомневается насчет сохранности персональных данных пользователей.

«Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей», — написал король ужасов.

Напомним, Facebook оказалась в центре скандала из-за утечки данных пользователей. Соцсеть признала, что данные 87 млн юзеров, в основном из США, были скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. После чего в Штатах были открыты расследования, связанные с утечкой данных пользователей.

Накануне Роскомнадзор завел административное производство в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведения о локализации баз данных российских пользователей, как того требует российское законодательство. Интернет-компании должны были выполнить требование российского ведомства до 31 января, но так и не сделали это, теперь им может грозить многомилионный штраф.