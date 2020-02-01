Вирусолог Щелканов опроверг версию об искусственном создании китайского коронавируса

Москва, 1 февраля. Лаборатория вирусологии в китайском городе Ухань существует, однако там не могли искусственным образом вывести новый тип коронавируса, уверен заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.

Он подтвердил, что, действительно, в Ухани есть «прекрасная лаборатория вирусологии».

«Китайцам повезло, что она там была. Удалось быстро идентифицировать возбудитель. Но искусственное происхождение нового коронавируса — фейк», — сказал в разговоре с РИА Новости Щелканов.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель с небольшим количеством мокроты — основные симптомы болезни. К настоящему моменту почти 12 тысяч человек заболели, около 260 инфицированных погибли.

В Уханьском институте вирусологии иммунных механизмов летучих мышей могли искусственно вывести новый тип коронавируса, ранее писали некоторые СМИ. Директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний Китая Тань Вэньцзе указал на схожесть вируса с коронавирусом летучей мыши из города Чжоушань.

Сотрудники китайской полиции задержали нескольких человек по обвинению в распространении слухов о коронавирусе в Интернете. Один из задержанных, который распространял ложную информацию о пневмонии в социальных сетях в китайском Тяньцзине, был привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу. Как сообщил представитель краевого правительства, первый автобус отправился в 12.00 по местному времени.