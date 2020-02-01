Новые законы вступили в силу в России с 1 февраля

Москва, 1 февраля. Целый ряд новых законов вступил в силу в России с 1 февраля 2020 года. Изменения касаются, в том числе, социальных выплат, налогов и транспортной сферы.

С 1 февраля на 3% индексируются пенсии и другие социальные выплаты. Как сообщили в Минтруде, повысится единовременная денежная выплата (ЕДВ), которую получают Герои СССР, РФ и другие категории граждан. Индексация коснется 15,4 миллиона льготников.

Кроме того, повысится стоимость набора социальных услуг (НСУ). Размер НСУ составит 1155,06 рубля в месяц, 889,66 рубля из которых выделены на льготные лекарства. Остальная часть позволяет оплатить санаторно-курортное лечение и проезд в санаторий.

В последний зимний месяц повышается тариф по системе «Платон». Теперь стоимость проезда грузовиков массой свыше 12 тонн по федеральным трассам составит 2,2 рубля за километр вместо 2,04 рубля. Росавтодор объяснил рост ставки фактическим изменением потребительских цен.

Также с 1 февраля упраздняются свыше 3,7 тысячи нормативно-правовых актов, которые принимали в нашей стране с 1917 по 1991 годы. Действие законов отменяется по причине их неактуальности.

Кроме того, с февраля начинают действовать новые правила выдачи чеков в автоматах. Теперь аппарат не должен выдавать бумажный чек, если на экране отображается QR-код. Электронный чек отсылается на виртуальную почту или смартфон покупателя, если он указал e-mail или номер телефона.

С текущего месяца вступают в силу поправки к так называемому «закону о дальневосточном гектаре». Теперь получить земельные участки смогут все жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), а не только Бурятии или Забайкалья, как это было раньше, передает «АиФ».