Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Центральной России

Москва, 1 февраля. Резкое похолодание придет в Центральную Россию в середине следующей недели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Начало недели будет отмечено весенней погодой, но уже 4 февраля в Центральном федеральном округе начнутся холода. Ночью температура опустится до минус пяти градусов, а днем повысится до плюс одного градуса, также выпадет немного снега.

В среду, 5 февраля, станет еще холоднее: до минус шести-одиннадцати градусов ночью и минус трех-восьми градусов днем.

В четверг и пятницу ночью столбик термометра опустится до минус девяти-одиннадцати градусов, а днем будет колебаться в диапазоне от минус пяти до минус десяти градусов.

Суббота будет отмечена относительным потеплением, от минус одного до минус шести градусов, а в воскресенье температура повысится до плюс одного градуса.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало о том, что в феврале в Центральной России ожидаются оттепель и дожди. По данным синоптиков, после первоначального похолодания, более близкого к климатической норме февраля, температура вновь повысится к следующим выходным.