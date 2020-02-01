Роспотребнадзор дал советы по использованию медицинских масок

Москва, 1 февраля. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о целесообразности использования одноразовых медицинских масок и дали советы по их применению. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что одноразовые медицинские маски предотвращают попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, в которых могут содержаться бактерии и вирусы. Специалисты также советуют надеть маску, когда человек ухаживает за больным. Использовать маску следует при появлении признаков респираторного заболевания, таким образом можно обезопасить окружающих людей, отметил телеканал «360».

«Одноразовая медицинская маска при правильном использовании — безопасный и эффективный метод профилактики заболевания и предотвращения распространения гриппа», — указали в ведомстве.

Эксперты советуют использовать маску однократно и менять ее каждые три часа или чаще, отметил «АиФ». Также маску нужно поменять, если она увлажнилась. После использования маску следует выбросить, а затем помыть руки.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал носить медицинские маски в местах массового скопления людей, в транспорте, при уходе за больным, но не на улице. Эксперты считают, что во время нахождения на улице полезно дышать свежим воздухом.