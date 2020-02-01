Автор бестселлера «Дети не вернутся» Мэри Хиггинс Кларк умерла в 92 года

Нью Йорк, 1 февраля. Известная американская писательница Мэри Хиггинс Кларк — автор бестселлера «Дети не вернутся» — ушла из жизни в пятницу на 93-м году жизни.

Кларк умерла в городе Нейплс штата Флорида, передает агентство Associated Press со ссылкой на издательство Simon & Schuster. Других подробностей к настоящему моменту нет, передают «Известия».

Настоящее имя Кларк — Мэри Тереза Эленор Хиггинс Кларк Конхини. Она родилась 24 декабря 1927 года в Нью-Йорке.

Мэри Хиггинс Кларк является автором более 50 книг в жанре триллера, в том числе бестселлера «Дети не вернутся». В течение нескольких лет писательница работала помощником редактора и секретарем, также она была стюардессой в авиакомпании «Пан-Американ».

Книги Кларк были переведены на многие языки мира. Широкую известность писательница получила благодаря романам «Дети не вернутся», «Плач в ночи», «Любит музыку, любит танцевать», «Прогулка по городу», «Притворись, что не видишь ее», «Оставь для меня последний танец», «Две девочки в голубом».

Нашумевшая книга под названием «Дети не вернутся» рассказывает историю жизни Нэнси Хармон, которую обвинили в убийстве собственных детей. Ее берут под арест, а позже отпускают на свободу, так как главный свидетель исчез, а ее муж свел счеты с жизнью. Нэнси Хармон спустя некоторое время обретает новую семью, у нее рождаются двое детей. Однажды утром они исчезают. История, которая случилась с Нэнси несколько лет назад, словно повторяется заново.

Известный по трем ролям в оригинальной кинофраншизе «Звездные войны» британский актер Алан Харрис, как сообщалось ранее, скончался от рака легких в возрасте 81 года.