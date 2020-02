Овечкин поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Москва, 1 февраля. Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В пятницу россиянин отметился дублем в матче регулярного чемпионата против «Оттавы», в котором «Вашингтон Кэпиталз» выиграл со счетом 5:3. Овечкин забросил шайбу на 30-й и 59-й минутах.

На счету 34-летнего хоккеиста стало 695 шайб в 1135 матчах регулярных чемпионатов. Форвард обошел Марка Мессье, у которого в арсенале 694 шайбы в 1756 играх.

Alex Ovechkin enters the top eight and passes another NHL legend. @ovi8 scored his 695th regular-season goal and now sits five goals away from the 700-goal club. #NHLStats pic.twitter.com/d9TEUSIF2E