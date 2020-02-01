Овечкин поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Москва, 1 февраля. Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В пятницу россиянин отметился дублем в матче регулярного чемпионата против «Оттавы», в котором «Вашингтон Кэпиталз» выиграл со счетом 5:3. Овечкин забросил шайбу на 30-й и 59-й минутах.

На счету 34-летнего хоккеиста стало 695 шайб в 1135 матчах регулярных чемпионатов. Форвард обошел Марка Мессье, у которого в арсенале 694 шайбы в 1756 играх.

«Эти цифры впечатляют, — сказал россиянин. — Немногим в НХЛ это удалось. Оказаться в одной компании с ними — это особенная честь. …Когда подходишь близко к этой отметке, хочется как можно быстрее забить этот гол. Но я стараюсь не зацикливаться на мыслях об этом. Просто хочу выступить как можно лучше».

Alex Ovechkin enters the top eight and passes another NHL legend. @ovi8 scored his 695th regular-season goal and now sits five goals away from the 700-goal club. #NHLStats pic.twitter.com/d9TEUSIF2E — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 1, 2020

Мессье уже поздравил Овечкина. Он восхитился техникой и навыками россиянина и подчеркнул, что Овечкин умеет «своей страстью и желанием вдохновлять целое поколение мальчишек и девчонок».

На седьмой строчке в списке лучших снайперов НХЛ располагается Майк Гартнер (708 шайб), лидирует Уэйн Гретцки (894).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе столичной команды нападающий в 2018 году взял Кубок Стэнли.