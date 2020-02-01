Мишустин рассказал о братских отношениях России и Казахстана

Нур-Султан, 1 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россию и Казахстан объединяют братские и союзнические отношения. Об этом глава кабмина рассказал во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Россию и Казахстан объединяют братские отношения, партнерские отношения и союзнические», — отметил Мишустин.

Премьер-министр РФ рассказал, что ранее уже встретился со своим казахским коллегой Аскаром Маминым и обсудил с ним весь спектр взаимоотношений двух государств. Мишустин подчеркнул, что торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие России и Казахстана динамично развивается. Кроме того, укрепляются межрегиональные связи и контакты в деловой сфере. Также глава российского правительства напомнил о ведущей роли Москвы и Нур-Султана в процессах евразийской экономической интеграции, в ОДКБ, в СНГ, в ШОС и других многосторонних форматах.

Мишустин поблагодарил Токаева за приглашение приехать в столицу Казахстана и подчеркнул, что это его первый зарубежный визит на посту премьер-министра. Также глава правительства РФ передал казахскому лидеру привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и напомнил, что Токаева ждут на праздновании Дня Победы в Москве.

Премьер-министр России прилетел в Нур-Султан 31 января. Ранее Мишустин посетил Алма-Ату, где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики».