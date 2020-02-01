Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье

Владивосток, 1 февраля. Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу. Соответствующую информацию передает представитель краевого правительства.

Первый автобус отправился в 12.00 по местному времени (05.00 по московскому времени).

«Работают все три пункта пропуска. Приблизительно более 100 человек, на каждом пункте пропуска по 40–50 человек, по предварительной информации», — сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.

Эвакуация будет проходить через автомобильные пункты пропуска «Пограничный», «Краскино» и «Полтавка».

Власти Китая заявили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Врачи выяснили, что основными симптомами у зараженных являются высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель. Почти 12 тысяч человек к настоящему моменту заболели пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, около 260 заболевших погибли.

Сотрудники китайской полиции задержали нескольких человек по обвинению в распространении слухов о коронавирусе в Интернете. Один из задержанных был привлечен к уголовной ответственности. Он распространял ложную информацию о пневмонии в социальных сетях в китайском Тяньцзине. Еще шесть человек привлекли к административной ответственности.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым типом коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова назначена его председателем. В состав штаба вошли руководители Роспотребнадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Анна Попова и Сергей Данкверт, замминистра МВД Александр Горовой, глава МЧС Евгений Зиничев.

Китай передал России геном коронавируса, говорится в заявлении генерального консульства России в Гуанчжоу. Две страны в настоящее время занимаются созданием вакцины от коронавируса.