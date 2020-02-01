Депутат Рады заявил в полицию на украинку, потребовавшую выключить российский сериал

Киев, 1 февраля. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагар подал заявление в правоохранительные органы на украинскую активистку Настьонко Конфедерат, которая устроила скандал из-за сериала на русском языке в автобусе.

Об этом украинский парламентарий написал на своей странице в Facebook.

«Заявление подано относительно высказываний Настьонко Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку», — объясняет Брагар.

Депутат утверждает, в стране не место дискриминации и ксенофобии, так как «Украина — общий дом для всех граждан в независимости от языка, веры и национального происхождения».

Ранее на Украине произошел конфликт на языковой почве. Две проукраинские активистки Настьонко Конфедерат и вернувшаяся из зоны военной операции в Донбассе Ярина Черногуз пожаловалась на своей странице в Facebook, что водитель автобуса, на котором они ехала из Луцка в Киев, отказался выключать русскоязычный сериал, который смотрели пассажиры. Радикально настроенные девушки начали угрожать водителю и апеллировать к тому, что служили на Донбассе, где «боролись с оккупантами». Они предложили ему либо выключить сериал на русском языке, либо высадить их посреди дороги. Водитель выбрал второй вариант — у большинства пассажиров автобуса девушки вызывали лишь раздражение.

Сообщается, что после инцидента компания-перевозчик уволила водителя и пообещала компенсировать девушкам стоимость билета.

С 16 июля 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно его положениям, украинский язык стал обязательным для органов госвласти, местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.