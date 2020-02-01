Пользователи «ВКонтакте» раскритиковали Ветлицкую, вернувшуюся на сцену с «фанерой»

Москва, 1 февраля. Популярная в 1990-е певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену после многолетнего перерыва. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» считают, что ждать былого успеха исполнительнице, выступающей под фонограмму, не стоит.

Ветлицкая вышла на сцену впервые за 25 лет на концерте в честь 50-летнего юбилея певца Дмитрия Маликова. Мероприятие прошло в столичном «Крокус Сити Холле». Как пишет издание Super, оваций выступление Ветлицкой не вызвало, поэтому назвать триумфальным такое возвращение сложно. Кроме того, многие пользователи Сети раскритиковали выступление артистки, посмотрев его на видео.

«Прошлого не вернуть. Тогда нравилась, сейчас не в тему вообще», — цитирует одного из комментаторов «Царьград».

«Сейчас такая бредятина в принципе не востребована», — написали в соцсети.

«Молодые в шоке. Кто эта пожилая тетя?» — прокомментировал выступление Ветлицкой один из пользователей «ВКонтакте».

Также многим не понравилось, что Ветлицкая появилась на сцене с «фанерой». Некоторые попытались защитить артистку, отметив, что это часто обязательное условие на концертах, которые снимают для телевидения. Другие же предположили, что фонограмма будет и на сольных выступлениях Ветлицкой.

Отметим, что певица вернулась в Россию совсем недавно — Ветлицкая уже 15 лет живет в Испании. Исполнительница планирует дать сольные концерты в Москве и Петербурге осенью 2020 года.