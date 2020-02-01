В США пилот выгнал семью ортодоксальных евреев из самолета из-за неприятного запаха

Вашингтон, 1 февраля. Пилот авиакомпании American Airlines попросил высадить из самолета ортодоксальную еврейскую семью из-за исходящего от них неприятного запаха, сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что вскоре после посадки на борт стюардессы попросили Иегуду и Дженни Адлер покинуть самолет вместе с их полуторагодовалой дочкой. По словам стюардесс, на данном решении настоял пилот, который был недоволен их запахами.

Семейная пара заявила, что принимала душ перед полетом, и отметила, что другие пассажиры никаких жалоб им не высказывали.

«После этого бортпроводник сделал оскорбительные заявления, в том числе сказав, что ортодоксальные евреи моются раз в неделю», — говорится в статье.

В итоге семья была снята с рейса и размещена в отеле рядом с аэропортом, в то время как самолет улетел вместе с их багажом, коляской и автокреслом. Супруги Адлер смогли улететь лишь только на следующем рейсе.

В материале говорится, что семья подала в суд на American Airlines и обвинила ее сотрудников в дискриминации.

«Адлеры были обескуражены, их унизили, оскорбили, оклеветали, а также нанесли им моральный и материальный ущерб», — сказано в иске.

Авиакомпания в свою очередь говорит, что таким образом заботилась о комфорте остальных пассажиров рейса.

Ранее сообщалось, что пьяный житель польского города Стшельцы-Краеньские вырвал дорожный знак и напал на российский грузовик. Сообщается, что 44-летний мужчина во время своего дебоша кричал, что «он главный в этом городе». Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в связи с неадекватным поведением доставлен в психиатрическую клинике в Гожуве.