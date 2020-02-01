Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ после возвращения России

Киев, 1 февраля. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в состояние «клинической смерти» после возвращения России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

К посту экс-глава МИД Украины прикрепил отрывок из советского мультфильма «Приключения Буратино».

«Помните советский мультик про Буратино? «Пациент, скорее, жив, чем мертв?» Так же сейчас и ПАСЕ», — написал Климкин, процитировав одного из анимационных персонажей.

По словам бывшего украинского министра, ПАСЕ стала «инструментом для заигрывания с Россией». Кроме того, Климкин выразил недовольство избранием Петра Толстого вице-спикером Парламентской ассамблеи и сравнил это с «пощечиной самим себе».

«Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит. Сделать так, чтобы наше мнение там всегда присутствовало, поддерживать дружбу с друзьями и сделать жизнь невыносимой для российской делегации — все это возможно», — подчеркнул экс-глава МИД Украины.

Также Климкин призвал «последовательно доставать Россию по поводу невыполнения резолюций ПАСЕ».

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко, комментируя возвращение российской делегации, заявил, что ПАСЕ «совершает самоубийство, бросаясь под поезд», как и главная героиня романа Льва Толстого Анна Каренина. В ответ Петр Толстой, являющийся потомком писателя, сказал, что Россию все пытаются очернять, не зная фактов.

Напомним, в 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма и РФ, произошедшего в результате законного референдума. В 2017 году Россия прекратила выплату членских взносов. В июне 2019 года права российской делегации были восстановлены, несмотря на возражения Украины и других стран. Ранее депутаты ПАСЕ попытались оспорить полномочия российской делегации на зимней сессии, однако полномочия все же были восстановлены в полном объеме.