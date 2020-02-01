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Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ после возвращения России

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Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ после возвращения России

Киев, 1 февраля. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в состояние «клинической смерти» после возвращения России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

К посту экс-глава МИД Украины прикрепил отрывок из советского мультфильма «Приключения Буратино».

«Помните советский мультик про Буратино? «Пациент, скорее, жив, чем мертв?» Так же сейчас и ПАСЕ», — написал Климкин, процитировав одного из анимационных персонажей.

По словам бывшего украинского министра, ПАСЕ стала «инструментом для заигрывания с Россией». Кроме того, Климкин выразил недовольство избранием Петра Толстого вице-спикером Парламентской ассамблеи и сравнил это с «пощечиной самим себе».

«Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит. Сделать так, чтобы наше мнение там всегда присутствовало, поддерживать дружбу с друзьями и сделать жизнь невыносимой для российской делегации — все это возможно», — подчеркнул экс-глава МИД Украины.

Также Климкин призвал «последовательно доставать Россию по поводу невыполнения резолюций ПАСЕ».

Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ после возвращения России

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко, комментируя возвращение российской делегации, заявил, что ПАСЕ «совершает самоубийство, бросаясь под поезд», как и главная героиня романа Льва Толстого Анна Каренина. В ответ Петр Толстой, являющийся потомком писателя, сказал, что Россию все пытаются очернять, не зная фактов.

Напомним, в 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма и РФ, произошедшего в результате законного референдума. В 2017 году Россия прекратила выплату членских взносов. В июне 2019 года права российской делегации были восстановлены, несмотря на возражения Украины и других стран. Ранее депутаты ПАСЕ попытались оспорить полномочия российской делегации на зимней сессии, однако полномочия все же были восстановлены в полном объеме.

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Источник: Facebook
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