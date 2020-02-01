Брат Хабиба Нурмагомедова стал бойцом UFC

Москва, 1 февраля. Российский боец MMA Умар Нурмагомедов заключил контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов.

Известный боец считает, что его 24-летний родственник имеет все задатки, чтобы построить успешную карьеру в UFC. Сообщается, что дебют новоявленного бойца UFC состоится в рамках шоу UFC 249 в Бруклине, Нью-Йорк 18 апреля 2020 года.

«Теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира», — написал Хабиб в своем Instagram.

Известно, что Умар Нурмагомедов проводит тренировки вместе с двоюродным братом в American Kickboxing Academy. В ММА он провел 12 поединков, которые закончились в пользу Умара. Молодой боец обладатель звания чемпиона Российской Федерации по ММА и чемпиона мира по боевому самбо.

Отмечается, что в ноябре 2019 года другой двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов проиграл дебютный поединок в UFC. Его соперник немец Дэвид Заваде одержал победу спустя 2 минуты после начала боя.

В декабре 2019 года Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что его сын Хабиб в ближайшее время может завершить карьеру. Как говорит отец бойца, Хабиб может закончить профессиональный выступления через год или два. Он подчеркнул, что спортсмен должен знать, когда пора уходить из спорта. По мнению Абдулманапа Нурмагомедова невозможно постоянно демонстрировать лучшие результаты. Он отмечает, что Хабиб мог бы соревноваться и до 35 побед, но его сын уже «слишком многое прошел.