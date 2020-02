Брат Хабиба Нурмагомедова стал бойцом UFC

Я, лошадь и боец @ufc - Братишка @umar_nurmagomedov тебе многое предстоит доказать, когда я подписался в #ufc было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие мои люди поддерживали и верили в меня. - Упование на Всевышнего и труд принесут свои плоды. - У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твоё место среди лучших атлетов мира. @umar_nurmagomedov

