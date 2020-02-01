Глава Роспотребнадзора Забайкалья рассказала о состоянии зараженного коронавирусом

Чита, 1 февраля. Гражданин КНР, у которого обнаружили коронавирус в Забайкальском крае, уже идет на поправку. Об этом рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

«На сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции (выздоравливает)», — сообщила она.

Также Лапа отметила, что в тесном контакте с зараженным китайцем находились два человека. Сейчас эти люди изолированы, за их состоянием наблюдают медики. В пресс-службе губернатора Забайкалья рассказали, что все люди, контактировавшие с больным, здоровы.

Напомним, первые случаи нового коронавируса (2019-nCoV) были зарегистрированы в конце декабря в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Жертвами инфекции стали уже 258 человек, а количество зараженных превысило 11 тысяч.

Случаи коронавируса были зафиксированы и в других странах. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двух больных, обнаруженных в России. Оба зараженных являются гражданами Китая, один из них находится в Забайкалье, другой — в Тюменской области. Чтобы не допустить распространения коронавируса, Россия уже закрыла границы с Китаем.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму со словами поддержки из-за вспышки коронавирусной инфекции. Российский лидер передал искренние соболезнования семьям, столкнувшимся с горем, и выразил уверенность, что вскоре Китай справится с эпидемией, пишет Deita.ru.