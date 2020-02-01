Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

Лондон, 1 февраля. Известный по трем ролям в оригинальной кинофраншизе «Звездные войны» британский актер Алан Харрис скончался от рака легких в возрасте 81 года. Об этом сообщает газета Metro.

Харрис умер утром 25 января. Болезнь у актера диагностировали в 2018 году.

Информацию о смерти артиста в соцсети Facebook подтвердило сообщество Imperial Signings. Администраторы группы подчеркнули, что Харрис, несмотря на продолжительную болезнь, посещал различные шоу и встречался с фанатами.

Наибольшую известность актеру принесло исполнение роли охотника за головами Босска, который должен был выследить «Тысячелетний сокол».

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе в возрасте 64 лет скончался американский кинопродюсер Стив Голин, который работал над фильмами «Выживший» и «Дикие сердцем». Голин также долгое время боролся с раком.